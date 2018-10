Occhi Terzi: un cortometraggio contro il bullismo è il progetto vincitore del bando comunale per le attività giovanili 2018

Presentato dall’’assessore alle politiche giovanili Tiziana Nisini il progetto “Occhi Terzi”, che ha ottenuto, insieme al patrocinio, il contributo di 2.000 euro da parte dell’’amministrazione comunale alla prima scadenza del bando attività sportive e giovanili 2018:

“Il comune – ha dichiarato l’’assessore – ha fatto una scelta, quella di dare merito al merito. Dunque, ci piace premiare progetti come questo che riguarda un tema molto attuale e offrire spazio ai giovani che dimostrano capacità di espressione. Confidiamo che famiglie e istituzioni si mettano in gioco e con i diretti protagonisti, i giovani, contribuiscano a combattere quella che sta diventando una piaga sociale”.” “Il progetto, realizzato dall’’associazione Stwc Cinema, affronta un tema delicato come quello del bullismo “da un punto di vista spesso dimenticato – ha specificato Vittorio Martinelli presidente dell’’associazione – né quello del bullo né quello della vittima, ma quello degli ‘occhi terzi’ di un amico, che pur non vivendo la violenza in prima persona diventa testimone privilegiato di quanto accade e ha potere di influirvi. Anno scorso ci eravamo occupati di violenza di genere. Il nostro obiettivo, dunque, come associazione è quello di creare ponti tra i giovani, anche appartenenti a più generazioni, coinvolgendoli in progetti a sfondo sociale”.”

Il progetto è stato concepito in due fasi: la prima è consistita nella realizzazione di un cortometraggio, con protagoniste Marta Vaselli e Matilde Tuberti, dopo di che è prevista la presentazione di quanto realizzato in una serata aperta agli studenti delle scuole e alla cittadinanza in generale, con proiezione dello stesso cortometraggio e dibattito incentrato sul bullismo.

Questo appuntamento pubblico con la proiezione del cortometraggio e il dibattito si svolgerà mercoledì 10 ottobre dalle 18,30 all’’Informagiovani di piazza Sant’’Agostino. Interverranno il regista del cortometraggio nonché presidente associazione Stwc Cinema e avvocato Vittorio Martinelli, lo psicologo Roberto Zarro, il docente Agostino Fabbri e alcuni studenti del centro di informazione e consulenza del liceo artistico di Arezzo.